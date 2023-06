Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Donnerstagvormittag

Aktien in diesem Artikel Siemens 156,62 EUR

Um 09:05 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 155,12 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 155,16 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 154,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 31.434 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (161,02 EUR) erklomm das Papier am 19.05.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 3,80 Prozent wieder erreichen. Bei 93,67 EUR fiel das Papier am 06.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 39,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 17.05.2023. Das EPS wurde auf 4,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,94 Prozent auf 19.416,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.040,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Siemens am 10.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

