Siemens Aktie News: Siemens gibt am Mittag ab

Die Siemens-Aktie musste um 01.08.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 107,68 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 107,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 108,30 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 228.679 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (157,96 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 31,83 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (93,67 EUR). Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 14,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 150,69 EUR.

Siemens gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,79 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 17.040,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 16,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.665,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Siemens am 11.08.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 6,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com