Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Vormittag an Boden

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 182,20 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 182,72 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 181,92 EUR. Zuletzt wechselten 35.096 Siemens-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2024 auf bis zu 188,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,67 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,42 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,89 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 198,50 EUR.

Am 08.08.2024 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,51 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 18,90 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 18,89 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens am 14.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Siemens.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,54 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

3. Quartal 2024: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal

Analysten sehen für Siemens-Aktie Luft nach oben

Siemens-Aktie gesucht: Buy von Deutsche Bank AG