Siemens Aktie News: Siemens am Freitagnachmittag gesucht

Um 04:22 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 134,22 EUR. Bei 134,94 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 133,62 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 877.545 Siemens-Aktien.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 157,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 15,03 Prozent niedriger. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,67 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 43,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 147,09 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Siemens veröffentlichte am 17.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 3,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17.444,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.573,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Siemens am 09.02.2023 vorlegen. Am 31.01.2024 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,61 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

