Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Nachmittag tiefer

Um 16:22 Uhr fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 113,68 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 113,04 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 115,24 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.117.876 Stück gehandelt.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,96 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,03 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,33 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 169,23 EUR.

Siemens gewährte am 10.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 1,67 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.497,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 14.071,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 12.05.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 10.05.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Siemens.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,28 EUR fest.

