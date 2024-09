Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Siemens

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 168,30 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 168,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 167,94 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 170,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 333.625 Siemens-Aktien.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 12,23 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 29,01 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,94 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 200,10 EUR aus.

Am 08.08.2024 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf 2,51 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,61 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,90 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 13.11.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,47 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

August 2024: So schätzen Experten die Siemens-Aktie ein

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen