Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Kursabschlägen

Siemens im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 134,02 EUR ab.

Die Siemens-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 134,02 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 133,18 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 133,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 393.827 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 167,00 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 19,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,93 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,93 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 176,36 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 10.08.2023. Das EPS wurde auf 1,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.889,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.867,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 16.11.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 9,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX letztendlich schwächer

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag

DAX aktuell: So entwickelt sich der DAX mittags