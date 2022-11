Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Mittag südwärts

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 107,80 EUR. Bei 107,58 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 109,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 415.520 Aktien.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 31,75 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 93,67 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 15,08 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 146,38 EUR aus.

Am 11.08.2022 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.867,00 EUR umgesetzt, gegenüber 16.085,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 17.11.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Siemens dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2022 6,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images