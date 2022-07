Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 05.07.2022 16:22:00 Uhr um 3,0 Prozent auf 94,39 EUR ab. Bei 93,67 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 98,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.285.530 Siemens-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (157,96 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,24 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 93,67 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,77 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 164,62 EUR je Siemens-Aktie an.

Siemens ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.040,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 14.665,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 03.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 8,11 EUR je Siemens-Aktie.

