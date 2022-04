Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit roten Vorzeichen

Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 120,70 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 120,50 EUR nach. Bei 121,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 77.329 Siemens-Aktien.

Am 05.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 157,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 30,87 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 105,92 EUR am 07.03.2022. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 12,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 171,62 EUR an.

Am 10.02.2022 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. In Sachen EPS wurden 2,04 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 1,67 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 14,07 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,50 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Siemens am 10.02.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 01.02.2023 dürfte Siemens die Q1 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,25 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images