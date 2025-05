Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 205,85 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 205,85 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 204,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 212,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 392.150 Siemens-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 18,95 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (150,68 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,35 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 224,56 EUR.

Siemens ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 3,03 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens am 15.05.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,70 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens Energy-Aktie setzt Rally fort: Neues Rekordhoch erreicht

Siemens-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 10 Jahren abgeworfen