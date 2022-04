Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit Verlusten

Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 116,60 EUR. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 115,54 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 117,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 625.442 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 157,96 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 105,92 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 9,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 170,85 EUR.

Siemens ließ sich am 10.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,04 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 1,67 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 14,07 Milliarden EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 16,50 Milliarden EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 10.02.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2023-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 01.02.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 9,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Bildquellen: Joerg Koch/Getty Images