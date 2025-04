Siemens Aktie News: Siemens mit herben Abschlägen am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 6,2 Prozent auf 174,04 EUR.

Die Siemens-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 6,2 Prozent auf 174,04 EUR. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 162,38 EUR nach. Bei 167,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.683.328 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 244,85 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 40,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 15,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,37 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 221,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 13.02.2025. Das EPS wurde auf 4,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,76 EUR fest.

