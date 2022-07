Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Um 08.07.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 98,83 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 101,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 97,73 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.072.603 Stück gehandelt.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,96 EUR an. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 37,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 161,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 12.05.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,27 EUR, nach 2,79 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.040,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.665,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Siemens am 11.08.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 7,91 EUR je Siemens-Aktie.

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com