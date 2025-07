Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Mittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 218,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 218,10 EUR. In der Spitze büßte die Siemens-Aktie bis auf 217,60 EUR ein. Bei 219,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 162.139 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 244,85 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Bei einem Wert von 150,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 30,91 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,36 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 224,80 EUR angegeben.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,86 EUR, nach 2,57 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,16 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,78 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie gesucht: Siemens Mobility verlegt Hauptsitz

Siemens-Aktie: RBC Capital Markets gibt Sector Perform-Bewertung bekannt

US-Behörde hebt Exportverbot für Siemens-Technologie auf - Aktie gewinnt