Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 154,78 EUR ab.

Die Siemens-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 154,78 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 152,40 EUR aus. Bei 154,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 530.742 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 188,88 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 22,03 Prozent wieder erreichen. Bei 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 22,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,46 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 201,30 EUR für die Siemens-Aktie.

Siemens ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,39 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 19,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,41 EUR je Siemens-Aktie.

