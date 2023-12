Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Freitagmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 162,36 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 162,36 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 162,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 161,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 295.850 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 167,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 119,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 177,36 EUR.

Siemens gewährte am 16.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.393,00 EUR umgesetzt, gegenüber 20.573,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 06.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,45 EUR je Siemens-Aktie.

