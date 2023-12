Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kurs der Siemens

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 161,62 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 161,62 EUR bewegte sich die Siemens-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 161,80 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 161,36 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 161,50 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.576 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Gewinne von 3,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 119,48 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 35,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 177,36 EUR an.

Siemens gewährte am 16.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 21.393,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.573,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Siemens wird am 08.02.2024 gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 06.02.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,45 EUR je Aktie.

