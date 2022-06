Siemens Aktie News: Siemens am Mittag tiefer

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09.06.2022 12:22:00 Uhr um 0,4 Prozent auf 123,62 EUR ab. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 122,12 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 122,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 197.129 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,96 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 21,74 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 105,92 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 16,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 165,38 EUR an.

Am 12.05.2022 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,79 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.040,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.665,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 11.08.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 03.08.2023.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,08 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Joerg Koch/Getty Images