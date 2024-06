Siemens Aktie News: Siemens gibt am Montagmittag nach

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 172,22 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 172,22 EUR. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 172,06 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 174,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 158.946 Siemens-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 119,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,62 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,94 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 4,70 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 198,10 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 16.05.2024 vor. Es stand ein EPS von 2,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 4,39 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,42 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,43 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

