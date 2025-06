Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 220,60 EUR.

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 220,60 EUR. Bei 221,25 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 219,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 44.917 Siemens-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,99 Prozent hinzugewinnen. Bei 150,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,37 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 225,33 EUR.

Siemens ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,87 EUR gegenüber 2,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,76 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 19,16 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siemens.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,78 EUR je Aktie belaufen.

