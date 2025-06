Siemens Aktie News: Siemens am Mittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 220,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 220,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 221,50 EUR. Mit einem Wert von 219,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 270.626 Siemens-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,85 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Mit einem Zuwachs von 11,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 150,68 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,54 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,37 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 225,33 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Siemens ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,87 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,57 EUR je Aktie vermeldet. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

