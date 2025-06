Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 219,85 EUR zu.

Das Papier von Siemens konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 219,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 221,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 219,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 583.798 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 11,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 150,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 31,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,37 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 225,33 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 15.05.2025 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS belief sich auf 2,87 EUR gegenüber 2,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,16 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 07.08.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

