Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 184,34 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 184,34 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 184,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 183,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 143.352 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,46 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,48 EUR am 27.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 35,18 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,91 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 4,70 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 198,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18,90 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,89 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens am 14.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 13.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,58 EUR je Siemens-Aktie.

