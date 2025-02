Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 213,75 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 213,75 EUR ab. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 212,85 EUR. Mit einem Wert von 213,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71.006 Siemens-Aktien.

Am 11.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 214,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,54 Prozent hinzugewinnen. Bei 150,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 209,57 EUR angegeben.

Am 14.11.2024 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,03 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,81 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 18,41 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 07.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,34 EUR je Siemens-Aktie.

