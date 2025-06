Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag schwächer

Kurs der Siemens

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 216,85 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 216,85 EUR. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 215,05 EUR. Mit einem Wert von 216,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 233.809 Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 11,44 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 150,68 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 30,51 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,37 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 225,67 EUR.

Am 15.05.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,87 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 19,76 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

