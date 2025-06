Siemens Aktie News: Siemens fällt am Freitagvormittag

So entwickelt sich Siemens

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Zuletzt ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 212,40 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 212,40 EUR. Bei 211,85 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 212,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.865 Siemens-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,85 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Gewinne von 15,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 150,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,06 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,39 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 225,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 15.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,87 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 19,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siemens am 07.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,79 EUR je Aktie aus.

