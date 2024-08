Siemens Aktie News: Siemens am Montagvormittag gefragt

Blick auf Siemens-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 157,44 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 157,44 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 157,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 156,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 34.450 Siemens-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Bei 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 24,11 Prozent Luft nach unten.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,94 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 200,30 EUR je Siemens-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 08.08.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,51 EUR, nach 1,61 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 18,90 Mrd. EUR im Vergleich zu 18,89 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens am 14.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 13.11.2025 werfen.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände

Optimismus in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX gibt schlussendlich nach