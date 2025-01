Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 192,76 EUR abwärts.

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 192,76 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 190,92 EUR. Mit einem Wert von 193,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 262.190 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 10.01.2025 markierte das Papier bei 197,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 2,25 Prozent zulegen. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 21,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,31 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 208,38 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 14.11.2024. Das EPS belief sich auf 2,42 EUR gegenüber 2,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,81 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21,39 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Siemens am 13.02.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 05.02.2026 präsentieren.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

