Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 184,08 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 184,08 EUR nach oben. Die Siemens-Aktie legte bis auf 186,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 185,86 EUR. Zuletzt wechselten 441.478 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 244,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 150,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,37 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 217,86 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 13.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 18,35 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18,41 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,77 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

