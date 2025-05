Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Mittag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 215,80 EUR.

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 215,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 216,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 213,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 225.393 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 13,46 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 150,68 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,37 EUR. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 225,67 EUR.

Siemens veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,87 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 19,76 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens-Bilanz für Q3 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Siemens dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,83 EUR im Jahr 2025 aus.

