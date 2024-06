Siemens Aktie News: Siemens am Freitagnachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 167,08 EUR ab.

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 2,2 Prozent auf 167,08 EUR nach. Die Siemens-Aktie sank bis auf 165,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 170,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 896.113 Siemens-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,88 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 11,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 119,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,49 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 4,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,94 EUR je Siemens-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 198,10 EUR je Siemens-Aktie aus.

Siemens veröffentlichte am 16.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 4,39 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,31 Prozent auf 19,16 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2024 10,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

