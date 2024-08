Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Nachmittag nordwärts

Siemens im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 160,04 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 160,04 EUR zu. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 160,94 EUR zu. Bei 160,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 286.993 Stück gehandelt.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,02 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 25,34 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,94 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 200,30 EUR.

Am 08.08.2024 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,61 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 18,90 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,89 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Siemens am 14.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus

Optimismus in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 schlussendlich steigen

Freundlicher Handel: STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind