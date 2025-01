Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Mittag an Fahrt

So bewegt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 194,20 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 194,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 194,24 EUR. Bei 193,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 158.710 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 10.01.2025 markierte das Papier bei 197,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 1,47 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 150,68 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,31 EUR je Siemens-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 208,38 EUR für die Siemens-Aktie.

Am 14.11.2024 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 21,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 05.02.2026 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,17 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

