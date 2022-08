Siemens Aktie News: Siemens stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Bei der Siemens-Aktie ließ sich um 09:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 112,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 112,26 EUR. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 111,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 111,46 EUR. Zuletzt wechselten 66.945 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 157,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,10 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 93,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 19,57 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 150,77 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 11.08.2022 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,06 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens ein EPS von 1,66 EUR in den Büchern gestanden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.867,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.085,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 17.11.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 09.11.2023 dürfte Siemens die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,63 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

