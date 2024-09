Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag gesucht

Siemens im Blick

Die Aktie von Siemens zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 165,98 EUR zu.

Um 11:49 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 165,98 EUR. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 166,04 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 164,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 147.866 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,88 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 12,12 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,02 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,90 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 4,70 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 199,50 EUR je Siemens-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 08.08.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,51 EUR, nach 1,61 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18,90 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,89 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 13.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,58 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

