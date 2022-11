Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Die Siemens-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 129,80 EUR. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 131,32 EUR aus. Mit einem Wert von 130,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 86.483 Siemens-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (93,67 EUR). Mit einem Kursverlust von 38,57 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 140,91 EUR je Siemens-Aktie an.

Siemens gewährte am 17.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.573,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 17.444,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens-Bilanz für Q1 2023 wird am 09.02.2023 erwartet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 31.01.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 8,64 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Joerg Koch/Getty Images