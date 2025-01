Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag stärker

So bewegt sich Siemens

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 11:48 Uhr 0,1 Prozent. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 202,65 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 201,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 276.731 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 202,65 EUR erreichte der Titel am 20.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,75 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 150,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 33,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,31 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 213,38 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 14.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Am 05.02.2026 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,18 EUR im Jahr 2025 aus.

