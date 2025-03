Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 234,65 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 234,65 EUR. Bei 233,80 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 236,25 EUR. Zuletzt wechselten 657.802 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 244,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 4,35 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 150,68 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,37 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 228,44 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 13.02.2025. Das EPS belief sich auf 4,71 EUR gegenüber 3,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Börse Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 steigen

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 3 Jahren abgeworfen

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verliert zum Handelsstart