Siemens Aktie News: Siemens reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 169,72 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 09:06 Uhr 0,9 Prozent. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 169,76 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 169,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.456 Siemens-Aktien.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,88 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 11,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,94 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 198,60 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 16.05.2024 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 4,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 19,16 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,42 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 10,42 EUR im Jahr 2024 aus.

