Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagvormittag freundlich

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 164,88 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Die Siemens-Aktie legte bis auf 165,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 164,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.096 Stück gehandelt.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Bei 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 27,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,94 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 200,30 EUR an.

Siemens gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,51 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 1,61 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 18,90 Mrd. EUR, gegenüber 18,89 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,06 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 10,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

