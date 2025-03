Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag in Rot

Siemens im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 233,20 EUR.

Die Siemens-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 233,20 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 232,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 232,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 46.988 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 244,85 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 5,00 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 150,68 EUR am 06.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,37 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,20 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 228,44 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 13.02.2025. Das EPS lag bei 4,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 3,03 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 18,35 Mrd. EUR, gegenüber 18,41 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,32 Prozent präsentiert.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,69 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags leichter

Milliarden für Aktionäre: Konzerne erhöhen Dividenden

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schwächelt am Donnerstagmittag