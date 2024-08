Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 164,48 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 165,38 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 163,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 169.302 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 188,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 37,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,94 EUR, nach 4,70 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 200,30 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 08.08.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,51 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 18,90 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,89 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens am 14.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 13.11.2025 dürfte Siemens die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,47 EUR je Siemens-Aktie.

