Siemens Aktie News: Siemens verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Die Aktie notierte um 22.06.2022 12:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 100,54 EUR. Bei 99,82 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 101,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 626.291 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 157,96 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 36,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2022 bei 99,82 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 164,62 EUR je Siemens-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 12.05.2022 vor. Das EPS belief sich auf 1,27 EUR gegenüber 2,79 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.040,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.665,00 EUR in den Büchern standen.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Siemens.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,06 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

