Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Siemens zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 165,84 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 165,84 EUR. Bei 166,18 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 164,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 141.365 Siemens-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 188,88 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 12,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,94 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 200,30 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 08.08.2024. Es stand ein EPS von 2,51 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 1,61 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,90 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. Siemens dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 10,47 EUR im Jahr 2024 aus.

