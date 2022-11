Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag freundlich

Um 12:22 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 129,94 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 130,56 EUR zu. Bei 129,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 315.659 Aktien.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 157,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 17,74 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (93,67 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 38,72 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 146,36 EUR an.

Siemens ließ sich am 17.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,94 Prozent auf 20.573,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.444,00 EUR erwirtschaftet worden.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 09.02.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 31.01.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 8,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images