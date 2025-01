Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 207,85 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 207,85 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 208,40 EUR zu. Bei 208,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 36.151 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 208,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 0,26 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 150,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 37,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,34 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 209,57 EUR je Siemens-Aktie aus.

Siemens gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,17 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 20,81 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Siemens.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,20 EUR fest.

