Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Mittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 195,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 3,1 Prozent auf 195,18 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 196,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 191,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 441.651 Stück.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 244,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,45 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 150,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 22,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,37 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 217,50 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 13.02.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18,35 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 18,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Siemens.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

