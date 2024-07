Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Mittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 174,14 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 174,14 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 174,54 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 173,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 112.717 Siemens-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 8,46 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 31,39 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,96 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 4,70 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 201,60 EUR.

Am 16.05.2024 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,57 EUR, nach 4,39 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,31 Prozent auf 19,16 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens-Bilanz für Q3 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,40 EUR fest.

