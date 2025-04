Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 195,02 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 195,02 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 194,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 195,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 90.654 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 244,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 25,55 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 150,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 29,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,35 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 222,33 EUR an.

Am 13.02.2025 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 4,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 3,03 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,35 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens am 15.05.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,76 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

